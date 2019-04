Interruption du service Bancontact cette nuit: piégé, Patrick s'est retrouvé en panne sèche à la pompe à essence

Le réseau Bancontact était fermé une partie de la nuit pour un entretien technique.

À priori, cela ne devait pas poser de problème, le système était seulement inaccessible de 1 heure à 4 heures et demie du matin. Sauf pour les distraits comme Patrick, coincé dans sa voiture à une pompe, en panne sèche, incapable de se réapprovisionner.

Imaginez un peu, il est 3 heures du matin, vous voulez rentrer dormir, et cela fait une demi-heure que vous êtes coincés à une station essence. C'est le scénario qu'a vécu Patrick cette nuit. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

"Je suis en panne sèche et je dois attendre jusque 4 heures et demi du matin", a-t-il expliqué.

Il a visité pas moins de 5 pompes entre Amay et Huy, mais sans succès, le terminal Bancontact affichait toujours un message d'erreur.

"J'ai croisé un automobiliste qui était aussi dans le cas. On a fait les pompes ensemble et on a été embêtés de pompe en pompe", a-t-il poursuivi.

Patrick, n'est donc pas le seul à être passé à côté de l'information. Tous les deux ont tenté le tout pour le tout avant d'appeler le service d'assistance puis la police

"Ils ne savent rien faire, aucune assistance, déplore-t-il. Ils ne savent même pas nous dépanner avec un jerricane ou quoi que ce soit. Je trouve ça honteux qu'il n'y ait aucun service d'assistance dans des cas pareils".