Interruption temporaire sur la ligne 5 de la Stib ce week-end

(Belga) La Stib a commencé, dans la nuit de vendredi à samedi, à remplacer un aiguillage sur la ligne de métro 1-5, à hauteur de la station Beekkant. Les travaux auront un impact sur la circulation des métros, qui sera interrompue entre les stations Etangs Noirs et Gare de l'Ouest jusque dimanche soir.

Les métros circuleront à nouveau normalement dès l'ouverture du réseau lundi, assure la société de transport. Afin d'assurer une offre de transport alternative aux voyageurs impactés, une navette de bus est mise en place entre Étangs Noirs et Beekkant. De plus, la ligne 87 (Simonis - Beekkant) est prolongée jusqu'à Étangs Noirs et la ligne 86 (Machtens - Gare centrale) est renforcée. (Belga)