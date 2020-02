Inutile de se rendre dans les bureaux de poste ce vendredi, leurs portes resteront fermées

Bpost fournira un service adapté ce vendredi 28 février, indique l'entreprise dans un communiqué mercredi. Les bureaux de poste seront fermés et il n'y aura pas de distribution de courrier classique, à part les avis de décès. La distribution de colis, journaux et périodiques sera elle assurée normalement.

Les points poste et points Kariboo! resteront ouverts et accessibles aux heures d'ouverture des commerces vendredi. Les distributeurs automatiques de paquets seront également opérationnels. En 2020, bpost fonctionnera cinq jours en service adapté. Ces jours "ont été fixés en fonction des jours de congé populaires et des jours de fermeture des banques et des services publics, à savoir: le 28 février, le 22 mai, le 20 juillet, le 14 août et le 6 novembre", précise le communiqué.