Invasion de limaces: à quoi s'attaquent-elles en premier?

Simon De Witte, pépiniériste, était l'invité du RTL INFO Bienvenue ce mardi. Il a donné des conseils pour éviter les limaces et autres prédateurs qui envahissent les plantes et les potagers. On va les retrouver quand on aura des météos humides, "ce qu'on a eu ces dernières semaines", explique le pépiniériste. La limace va donc proliférer.

En plus, la limace va avoir facile à se déplacer quand le sol est bien humide, car elle va pouvoir glisser sur ce film aqueux.

On attend une météo assez chaude pour les prochains jours, cela pourrait avoir des conséquences sur la présence de limaces. "Si la météo très chaude se prolonge, la population de limaces va avoir tendance à diminuer."

Pendant la journée, la limace va se cacher sous terre ou sous un petit emplacement comme une planche en bois, les tuiles, une bâche, etc. Et quand la chaleur va diminuer pendant la journée, la limace va ressortir et va rechercher de quoi manger.

En prévention

Pour se "battre" contre la limace, il faut retirer tous ces abris en prévention. On travaille aussi très légèrement le sol pour faire remonter tous ces œufs de limaces pour détruire cet habitat et ce refuge de la limace.

On a tendance à mettre le compost à côté du potager, mais cela crée un super garde-manger pour les limaces. "Elles vont pouvoir aller manger les pelures d'oranges et de bananes et finalement, on va les attirer plutôt que d'essayer de les repousser. "Mais on peut les mettre dans le bac à compost, car elles vont accélérer la décomposition de la matière organique.

Il faut éviter de trop arroser le soir pour éviter que le sol soit glissant et qu'elles se déplacent facilement, conseille-t-il.

Quelles plantes aiment les limaces?

À quoi s'attaquent-elles en priorité ? "La limace va préférer des pousses tendres et douces. C'est pour ça qu'on va la retrouver souvent dans les potagers, car la jeune salade va être bien appétissante", précise Simon De Witte.

"On va les retrouver sur les hostas, car c'est une feuille qui reste relativement tendre. On va les retrouver sur les jeunes pousses, sur des plantes en général".

En une nuit, elles peuvent s'attaquer à toute une récolte de salades. "Ça va très vite, c'est vraiment très impressionnant."

Que faire quand elles sont là?

Il explique qu'il existe des granulés qu'on peut mettre à base de phosphate de fer qui vont très bien fonctionner et qui vont couper l'appétit de la limace et qui va faire qu'elles "vont mourir assez vite".

Il y a aussi l'astuce du verre de bière qu'on va enterrer dans le potager ou près de la plante qu'on veut protéger. L'animal va venir, attiré par la levure. La limace va plonger dans le verre de bière et va s'y noyer. "La levure et le sucre", font le même effet.