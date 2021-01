Investiture de Biden - Trois nouveaux sénateurs démocrates prêtent serment et modifient l'équilibre des pouvoirs

(Belga) La nouvelle vice-présidente américaine Kamala Harris a procédé à la prestation de serment de trois nouveaux sénateurs démocrates à la chambre haute du congrès américain mardi, ce qui va modifier l'équilibre du pouvoir au sein des institutions du pays.

Il s'agit de Jon Ossoff et Raphael Warnock, qui ont remporté des sièges occupés par des sénateurs républicains après le second tour des élections le 5 janvier dans l'Etat de Géorgie. Le troisième sénateur est Alex Padilla qui va occuper le siège de Kalama Harris en Californie. Les deux partis, démocrate et républicain, disposent de la sorte chacun de cinquante sièges au Sénat, et la vice-présidente en tant que démocrate a le pouvoir de faire la différence en pesant dans la balance. Son vote décisif donne en effet aux démocrates la majorité dans cette chambre.