Le DJ belge Henri PFR organise un concert pour construire des écoles en Côte d'Ivoire: "Suite à ce voyage, je me suis dit que je voulais faire quelque chose"

Unicef Belgique et son ambassadeur Henri PFR ont ouvert mardi matin la billetterie du concert Music for Bricks, qui aura lieu le 29 avril au Palais 12 à Bruxelles. L'argent récolté servira à construire des écoles en Côte d'Ivoire avec des briques de plastique recyclé. Aux côtés d'Henri PFR, Alice on the roof, Coely, Loïc Nottet et Selah Sue ont déjà confirmé leur présence.

Le 29 avril prochain, une dizaine d'artistes donneront un concert unique "Music for Bricks" au Palais 12 du Heysel à Bruxelles. A l'origine de cette idée, le voyage en Côte d'Ivoire du DJ belge Henri PFR en tant qu'ambassadeur de l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

"Suite à ce voyage, je me suis dit que je voulais faire quelque chose", a déclaré Henri PFR sur le plateau de RTLinfo avec Vous mardi. "J'ai vu une de ces écoles construites sur base de ces briques. Et je voulais faire quelque chose de positif. Je ne voulais pas envoyer d'images négatives pour inciter les gens à faire des dons. Non, on va faire la fête, on s'amuser et c'est ça qui va permettre de récolter des dons".

"On a reçu tellement d'amour et de sourires qu'on a envie de faire ce qu'on peut pour les aider", a encore confié Henri PFR.

Car, en Côte d'Ivoire, 1,6 million d'enfants ne sont pas scolarisés et des tonnes de déchets sont produites tous les jours. "Chaque euro récolté sera dépensé pour la construction d'écoles en Côte d'Ivoire, pour des briques faites sur base de plastique recyclé là-bas. On construit des écoles mais on fait aussi un geste écologique et on construit une économie locale puisque les briques sont fabriquées par des entreprises ivoiriennes".

Le DJ belge a convaincu d'autres artistes à participer à ce concert de charité: Alice on the Roof, Loïc Nottet, Selah Sue, Coely, etc. Il raconte n'avoir eu besoin que d'un sms pour les convaincre: "Oui, un sms par personne. C'est ça qui est génial, tout le monde a été touché par ça et veut participer".