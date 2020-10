Ixelles: Appel aux artistes pour le marché de la création locale Nationa(a)l en décembre

(Belga) La seconde édition du Nationa(a)l, un grand marché belge de la création contemporaine, se déroulera du 16 au 21 décembre dans l'espace d'exposition de l'ONG Full Circle House, située chaussée de Vleurgat à Ixelles. Un appel à candidatures est lancée ce mercredi aux artistes de tous bords pour les inviter à exposer leur travail. Il se refermera le 10 novembre.

L'édition 2020 est limitée à 60 exposants et à 6 jours d'ouverture afin de convenir aux règles sanitaires. La fréquentation sera plafonnée à 400 visiteurs par jour et à 2.400 visiteurs sur les 6 jours de l'événement. L'entrée est cette année payante, contrairement à l'année passée où celle-ci était gratuite. L'événement est défini comme une exposition, une foire d'art et un "concept store". Il permet à des galeries, des designers, des collectifs de toutes les disciplines d'exposer et de vendre leur travail. Le Nationa(a)l, compte aussi bien des pièces d'arts, des dessins, des photographies, de la céramique, du mobilier, des livres, des vêtements, des disques que des films. Une plateforme de rencontre online e-marketplace a été développée pour permettre au public d'échanger avec les artistes et de conclure des ventes. "L'événement veut connecter les micro-sociétés culturelles et créatives locales avec un plus grand public", explique Adeline D'Ursel, fondatrice du Nationa(a)l. "On pense que le globalisation a contribué à l'uniformisation des cultures alors qu'on a beaucoup de bons produits de culture au niveau local. L'année passée, on avait des maisons d'édition indépendantes qui étaient venues présenter des livres. On avait aussi des labels de musique pour écouter des jeunes groupes." La première édition avait rassemblé quelque 110 exposants et 8.000 visiteurs dans l'espace Vanderborght à Bruxelles, durant 12 jours d'ouverture répartis sur un mois.