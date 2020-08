Rentrée scolaire: après 6 mois sans école, ces 5 jeunes se confient entre doutes et excitation (vidéo)

Les jeunes viennent de passer 6 mois sans école, 6 mois de "congé". Aujourd'hui, la rentrée approche à très grands pas, puisqu'elle aura lieu dès demain, non sans incertitudes. Comment les jeunes de l'enseignement secondaire se sentent-ils à J-1 avant la rentrée ? Nous avons rencontré des jeunes entre 15 et 17 ans pour leur poser la question.

Avant le Covid-19, si on avait proposé aux ados 6 mois de vacances, ils auraient sûrement sauté de joie. Mais aujourd'hui, leur bilan n'a rien à voir avec la joie. "C'était très long", raconte Sarah, à la Maison des Jeunes de Retinne, sur les hauteurs de Liège. "Je m'ennuyais, c'était un peu dur."

Pas de sport, trop d'heures devant l'ordinateur : Maxime, lui, a l'impression d'avoir beaucoup perdu. "Avant, j'étais motivé, mais maintenant je suis fatigué", témoigne ce jeune homme, après pourtant 6 mois de vacances. "Sans le sport, ça fait vraiment bizarre."

Malika, une jeune adolescente blonde arborant de jolis piercings, raconte que ces 6 mois sans école lui ont fait ressentir un décalage. "On avait rien à faire, on était chez nous, donc j'allais dormir quand je voulais", se souvient la jeune fille. "Et je me réveillais quand je voulais. J'allais dormir à 9h du matin, et je me réveillais vers 18h pour manger."

Les questionnements sont nombreux

A quelques jours de la reprise des cours, Nassim et Anaïs se posent beaucoup de questions. "Est-ce qu'on devra porter un masque ?", demande par exemple Nassim. "Quelles seront les mesures ?" Anaïs, elle, est en école de coiffure. "Ce sera encore plus compliqué pour coiffer", explique l'adolescente, les cheveux relevés par un bandeau. "On pourra pas se prêter du matériel si on a oublié quelque chose. Je ne sais même pas si on pourra se coiffer les uns, les autres."

Sérafin Aydogdu est éducateur à la Maison des Jeunes de Retinne. Il accompagne ces jeunes, et fait face quotidiennement à leurs nombreuses questions. "Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va se passer pour les rattrapages ? Comment vont faire les profs ? Combien est-ce qu'on va être en classe ?", détaille l'éducateur. "Dans tous les coins de la Maison des Jeunes, ça discute."

Entre enthousiasme et appréhension

Tous ont pris du retard dans leurs programmes scolaires, comme Nassim, casquette noire sur la tête, qui nous explique : "Dans l'école où je suis, on nous a donné un carnet pour travailler pendant les vacances, et se rattraper sur les matières." En blouson noir, Maxime ne cache pas son enthousiasme à l'approche de la rentrée. "Je suis tout excité ! Je suis trop content ! Je vais revoir mes amis, et les profs."

"Moi j'ai peur de ne pas pouvoir embrasser ma meilleure amie, surtout", confie Anaïs, même si elle est impatiente. Malika, elle aussi impatiente, a tout de même quelques appréhensions. "Je suis quand même réticente par rapport au Covid, et j'ai peur d'attraper la maladie et de la transmettre à ma famille."

Le masque, les distances, ils feront avec. Il ne leur restera plus qu'à appliquer le slogan tagué sur les murs de la Maison des Jeunes : "T'inquiète, on gère."