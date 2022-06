J-2 avant les vacances: que mettre dans sa trousse de secours?

Pour les chanceux qui partent en vacances dans les prochains jours, c’est le moment de penser à préparer les valises mais aussi sa trousse de secours.

Prévoyez votre kit en fonction de votre destination et des activités prévues.

Voici quelques articles de base à glisser dans toutes les trousses :

. Des pansements et sparadraps

. Une solution antiseptique

. Une boîte de compresse stérile et des ciseaux

. Un thermomètre

. une pince à épiler (pour retirer les échardes)

Quels produits emporter ?

. Vos traitements habituels, en fonction de votre santé et une ordonnance de réserve

. Des antidouleurs : du paracétamol et/ou de l’aspirine et des anti-inflammatoires

. Un antiémétique pour contre les nausées et les vomissements

. Un anti-diarrhéique

. Du baume pour les bleus et les bosses

. Une pommade pour soulager les piqûres d’insectes

. Une crème solaire (avec un indice de protection adapté à votre peau)

. Un stick à lèvres.

Il est aussi utile d’avoir un petit papier résumant son historique médical : groupe sanguin, allergies, opérations. Un document à glisser par exemple dans votre portefeuille.

Enfin, n’oubliez pas que certains pays exigent des vaccins. Renseignez-vous bien à l’avance.