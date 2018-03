Jacqueline Closset est la première femme à avoir dirigé une Cour d'appel de Bruxelles: elle nous confie une anecdote étonnante

C'est aujourd'hui la journée des droits des femmes.

C'est aujourd'hui, une journée pour rappeler que les femmes sont victimes de discrimination. Entre autres, elles gagnent généralement moins et sont plus régulièrement victimes de violences ou de viol.

Ce matin sur Bel RTL pour évoquer cette thématique, nos journalistes se sont renseignés sur un milieu bien particulier qui s'est beaucoup féminisé ces derniers temps: le monde de la justice..

Chez les moins de 30 ans, il y a plus d'avocates que d'avocats. Dans les tribunaux, il y a aussi plus de juges femmes...

Jacqueline Closset est la première femme à avoir dirigé une cour d'appel de Bruxelles. Elle explique que les mentalités ont évolué, et nous raconte une anecdote qu'elle a vécue lorsqu'elle a été décorée.



"Lorsque j'ai été décorée comme chevalier de l'Ordre de Léopold, j'étais jeune magistrat. J'ai été au magasin de décoration -c'était au Mont des Arts- où j'ai demandé ma décoration, j'ai payée et la vendeuse m'a dit: "Et Félicitations à votre patron". J'ai réagi en lui disant que c'était moi. Elle était très étonnée. Plusieurs années plus tard lorsque j'ai été décorée comme officier, j'ai eu la même réaction, sauf que je ne me souviens plus si on a mentionné mon mari ou mon patron. Mais par contre quand je suis devenue grand officier de l'ordre de Léopold, je n'ai pas eu de problème, on ne m'a pas fait de remarque. Mais cela c'était en 2002", se souvient la dame.