Jalhay a vacciné 21 % de sa population, Saint-Nicolas 6 %: comment expliquer les fortes différences entre communes?

Alors que la vaccination grand public a débuté hier en Wallonie, certaines communes francophones sont très avancées. Comprenez, certaines ont déjà vacciné entièrement plus de 20% de leur population, alors que d'autres n'ont même pas atteint les 10%.

Top 3 des communes wallonnes et bruxelloises les plus vaccinées (vaccination complète) :

1. Jalhay (Liège) : 21%

2. Enghien (Hainaut) : 20,63%

3. Jurbise (Hainaut) : 19,75%

Top 3 des communes wallonnes et bruxelloise les moins vaccinées (vaccination complète) :

1. Saint-Nicolas (Liège) : 6%

2. Saint-Josse (Bruxelles) : 6,4%

3. Molenbeek (Bruxelles) : 6,5%

Comment expliquer le faible taux de vaccination dans certaines communes ?

Il y a d’abord la réalité socio-économique : Saint-Josse et Molenbeek font partie des communes les plus pauvres. Ensuite, l'information qui a du mal à passer : la population ne s'informe pas et souvent ne parle ni le français ni le néerlandais. Cela peut également s’expliquer par l'accès à l'informatique qui se fait plus difficilement dans certaines communes.

Pour inverser la tendance, quelques communes réalisent des opérations visant à convaincre la population à aller se faire vacciner. Par exemple, à Saint-Josse et à Molenbeek, respectivement 120 et 150 personnes seront vaccinées sur le marché.

En Wallonie, 45,2 % de la population de plus de 18 ans est vaccinée avec au moins une dose et 14,4 % ont eu une vaccination complète.