Janet fait partie des victimes des attentats et a participé aux hommages ce matin: "C'était important de se retrouver là"

Janet Winston-Young fait partie des victimes des attentats de Bruxelles. Elle et son mari étaient à l’aéroport de Zaventem quand les bombes ont éclaté. Son état d’esprit aujourd’hui ? "Plutôt bien. C’était important de se retrouver là avec mon mari et nos filles. Le faire autre part n’aurait pas été la même chose. (…) Nous étions lors de la première bombe du côté de Delta Airlines. Nous avons marché pour nous retrouver dans le petit hall des départs et nous étions contents de rencontrer des personnes que nous connaissons. Des parents de victimes, des victimes. Il y a qqch que des personnes qui étaient là peuvent comprendre sans qu’on ne dise rien", a-t-elle expliqué sur le plateau de l’édition spéciale de RTLinfo ce lundi, jour d’hommage national pour les 5 ans des attentats.

A-t-elle ressenti de l'abandon des autorités comme d'autres victimes ? Oui et non, explique-t-elle. "L’administration est une grosse machine complexe et on ne savait pas à qui s’adresser. Mais nous avons eu la visite d’une policière qui est venue à domicile pour me remettre mon sac à main qui avait volé parmi les corps et que je n’avais pas voulu aller chercher. Et ça nous a beaucoup touché. Nous avons eu des contacts avec des personnes exceptionnelles dans la machine. Mais je pense que probablement les choses peuvent être simplifiées."