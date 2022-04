Jean est tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés, mais en quoi cela consiste ?

Plus de 4 millions et demi de réfugiés ukrainiens ont désormais fui leur pays. Des milliers d'entre eux ont été accueillis en Belgique, parmi lesquels, de nombreux enfants ou adolescents. Ceux-ci doivent légalement être accompagnés de tuteurs, mais qui sont-ils et que font-ils ?

La plupart des mineurs étrangers chez nous avec un adulte, mais pas forcément avec leur parent ou leur représentant légal. Ils sont alors considérés comme des mineurs étrangers non accompagnés. Ceux-ci doivent être placés sous la protection d'un tuteur légal afin d'être aidé dans leurs démarches administratives.

890 jeunes migrants sont en attente de ce tuteur. Mais quel est le rôle de ces personnes, quel est leur quotidien ? Jean Danis en est un depuis quatre ans. Pour lui, cette tâche est "un engagement de toute une vie au profit des plus précarisés" nous dit-il. Jean est d'ailleurs également le président de l'association AFT Mena, association des tuteurs belges francophones de mineurs étrangers non accompagnés.

On ne s'improvise pas tuteur, c'est un rôle qui lui demande beaucoup de disponibilité au quotidien : "Mon agenda est assez rempli, et toujours en fonction des rencontres que je dois faire sur le terrain. Que ce soit dans les centres, pour aller rencontrer mes jeunes mais aussi pour les préparer aux entretiens à l'office des étrangers, au CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, NDLR), et cela tous les jours de la semaine, sept jours sur sept".

Bien qu'être tuteur ne soit pas de tout repos, Jean Danis n'abandonnerait ce rôle pour rien au monde. "C'est boostant du point de vue personnel, du point de vue humain, quand on essaye d'avoir un avenir le plus positif possible pour nos enfants mais aussi pour les enfants des autres".

Pour devenir tuteur, le candidat doit passer une formation de cinq jours organisée par le SPF Intérieur, et ensuite se rendre à des entretiens.

Une fois reconnue en tant que tuteur, la personne peut choisir de rejoindre une association et exercer en tant que bénévole, en tant qu'associatif, en tant qu'indépendant à titre complémentaire ou en tant qu'indépendant à titre principal. Le statut dépendra du nombre de dossier que la personne veut bien accepter. Le tuteur recevra dans tous les cas une indemnité qui s'élève à plus ou moins 700 euros par an et par dossier.