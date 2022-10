Jean-Michel Saive: "2022, une superbe année pour le sport belge"

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu jeudi après-midi au Château de Laeken les athlètes belges qui se sont distingués au cours de l'année 2022, notamment les médaillés lors d'un championnat d'Europe ou du monde dans une discipline olympique ou paralympique, ainsi que les médaillés des Jeux mondiaux de Birmingham.

"Une telle réception est d'abord un honneur pour tous les athlètes", a déclaré à Belga Jean-Michel Saive, président du COIB, le comité olympique et interfédéral belge. "En tant qu'athlète et comité olympique, on sent le soutien du roi et de la reine. On sent bien l'intérêt des souverains pour les différents sports et sportifs, et la fierté des athlètes et des coachs par rapport au chemin parcouru pour arriver jusqu'ici et être médaillé". Les sportifs belges se sont distingués dans de nombreuses disciplines au cours d'une année 2022 à l'agenda sportif bien rempli. "Cela a été une superbe année pour le sport belge, qu'il soit olympique ou non. On l'a vu avec les vingt médailles aux Jeux Mondiaux. Et puis, quel été, que ce soit en athlétisme, en cyclisme, en équitation, en judo, et j'en passe", ajoute Jean-Michel Saive. "On voit bien quand on voit le grand groupe présent aujourd'hui, que les athlètes ont porté très haut les couleurs de la Belgique au plus au niveau". Pour 2023, l'ancien pongiste souhaite aux sportifs belges de "continuer à grandir, de porter très haut les couleurs de notre pays". "On va leur laisser un peu de repos pour repartir avec de nouvelles ambitions pour 2023, puis on se rapprochera de Paris, petit à petit", conclut-il, en faisant référence aux Jeux de Paris en 2024. (Belga)