Jean-Paul croit investir dans les cryptomonnaies mais se fait totalement escroquer

Ce soir, l'émission "Images à l'appui" reviendra sur le témoignage de Jean-Paul qui a été arnaqué après avoir placé ses économies sur un site qui prétendait gérer les cryptomonnaies.

Régulièrement, un conseiller financier propose à Jean-Paul d'investir de plus en plus d'argent. Mais le Liégeois n'en a pas les moyens et refuse systématiquement. En septembre dernier, l'individu le recontacte et lui dit: "Vous êtes à 12 216 euros et je fais "Ah bon?"... Encore un peu et je tombais par terre. De là, je lui dis "Écoutez, est-ce que c'est possible de récupérer un peu d'argent?". Il me dit "non", en fait pour récupérer mes 12.000 ou une autre partie d'argent, je devais verser 20% de la somme", explique Jean-Paul. Ce dernier ne récupérera jamais son argent.

La plateforme n'était qu'une arnaque. "Depuis 2018, on constate que ce sont vraiment les cryptomonaies qui constituent la principale arnaque financière du moment. Le principe même de cette fraude est qu'à partir du moment où les personnes réclament l'encaissement de leur argent et leurs soi-disant bénéfices, ces personnes disparaissent et ne sont plus joignables. C'est vraiment le fonctionnement de base de ce système de fraude", explique un spécialiste interrogé par l'équipe d'Images à l'appui. Ce système a déjà fait perdre aux internautes belges des sommes colossales.

