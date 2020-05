Jean, psychothérapeute, met en garde sur une généralisation du télétravail: "On a besoin de ventiler sa vie"

Le coronavirus en Belgique a provoqué un recours massif au télétravail dans de nombreuses professions. Mais cette façon de faire son métier peut avoir un impact psychologiques sur les salariés et leur vie sociale. "Nos collègues sont des gens avec qui on parle de choses totalement banales. De la météo, de la situation de son couple et de sa famille, il est extraordinairement important que si le télétravail se déploie, on n'oublie pas qu'il faut ventiler", a commenté Jean Van Hemelrijck dans le RTL INFO 19H ce samedi.

D'après le psychothérapeute, ces relations simples et quotidiennes entre collègues sont importantes pour l'équilibre mental et social. "Il faut rencontrer des gens, il faut avoir des discussions banales, il faut partager des moments de légèreté et d'insouciance. Si le télétravail est imposé, il va absolument alourdir le quotidien des gens, parce qu'on a besoin de ventiler sa vie. On a besoin de se promener, de parler de choses absolument ridicules et sans intérêt", a expliqué Jean Van Hemelrijck.

L'expert a pris un exemple simple que tout le monde connaît: la traditionnelle discussion autour de la machine à café. "C'est un lieu de rencontre et de parole fondamental, parce qu'il ne s'y passe rien. On se détend, on déconne, on raconte des blagues, on parle de la vitesse du vent… Et par là, quelque part, on se rappelle qu'on est un homme. C'est très important de réfléchir considérablement sur l'évolution du travail, mais n'oublions pas que nous avons besoin des autres pour vivre", a conclu le psychothérapeute.