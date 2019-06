La Coalition climat invite les députés à une table ronde pour "faire connaissance" et "se retrousser les manches (vidéo)

À l'occasion de la prestation de serment des députés fédéraux, les défenseurs du climat ont voulu se faire entendre et leur rappeler l'urgence climatique.

Plusieurs associations organisent des actions ce jeudi. Notre journaliste Simon François était sur place dans le RTL INFO 13h. Comme chaque jeudi, il y a une manifestation climat dans les rues de Bruxelles, à quelques centaines de mètres du Parlement fédéral. "Les étudiants, manifestants traditionnelles de ces Jeudis pour le climat, sont en examen, explique Simon François. Ce sont donc leurs grands-parents qui prennent le relais pour demander une politique climatique plus ambitieuse." D'après notre journaliste, il y aura environ 80 seniors à la marche.

"Avant cela, les 71 associations, syndicats et autres ONG qui forment la coalition climat se sont rendus au Parlement fédéral pour déposer 150 lettres, une par député, dans lesquelles la Coalition leur demande de ne pas attendre pour agir pour le climat. Elle leur demande également de travailler main dans la main avec leurs collègues des régions."

"On a envie de faire connaissance avec les nouveaux députés, explique Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace Belgique, au micro de RTL INFO. On a aussi envie de leur faire part de nos recommandations sur les enjeux climatiques. On a envie de travailler rapidement avec eux et de les inviter à une table ronde au mois de septembre, quand ils auront pris leurs marques. Il y a urgence, il faut travailler sur l'enjeu climatique le plus rapidement possible et des représentants du Parlement belge ont dans leurs mains tous les outils nécessaires pour le faire. Il ne faut pas attendre la mise en place d'un exécutif pour que le pouvoir législatif se retrousse les manches."