Jeudis pour le climat: Greta Thunberg viendra soutenir les jeunes à Bruxelles la semaine prochaine

La Suédoise Greta Thunberg, devenue en quelques semaines une figure mondiale du militantisme pour le climat, viendra soutenir les jeunes qui manifestent jeudi prochain à Bruxelles pour réclamer des politiques climatiques ambitieuses, selon le mouvement "Youth for climate".

Greta Thunberg en a assez. Cette adolescente suédoise de 15 ans a décidé de se battre pour le climat et les générations futures qui devront subir et tenter de "réparer les dégâts" causés par les précédentes. Quand elle aura 45 ans, des dizaines de millions de personnes auront dû fuir leurs maisons, chassés par les événements météo extrêmes provoqués par le dérèglement climatique, par les feux de forêts ou le manque de nourriture.





Une véritable figure parmi les jeunes



"C'est nous qui devrons vivre dans ce monde. Si je vis jusqu'à 100 ans, je serai vivante en 2103, et c'est dans longtemps", avait-elle indiqué à l'AFP dans les couloirs de la 24e conférence de l'ONU sur le climat à Katowice. Avant de poursuivre:"Nous devrons vivre avec le bazar que les précédentes générations ont créé. Nous devrons réparer les dégâts pour eux. Ce n'est pas juste". "Je pense que nous, les enfants, nous devrions nous mettre en colère et faire entendre notre voix et rendre toutes les générations responsables de ce qu'elles ont créé."

Greta est devenue une véritable figure parmi les jeunes qui se mobilisent de plus en plus pour le climat à travers le monde, appelant les décideurs politiques et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre.