Jeudis pour le climat: un peu plus de 500 participants à la 17e marche des élèves à Bruxelles

Le mouvement Youth For Climate se poursuit, même s'il faiblit. Les examens approchent et les jeunes sont moins disponibles, expliquent les organisateurs. 530 élèves ont fait le déplacement, selon la police.

Quelque 530 élèves et étudiants, réunis à l'appel du mouvement Youth For Climate, ont marché jeudi dans les rues de Bruxelles pour la 17e semaine consécutive de protestation pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse, selon les chiffres de la police.

Cela peut sembler peu au regard des précédents chiffres (65.000 personnes pour la marche globale début décembre et 70.000 en janvier), mais plusieurs éléments peuvent expliquer la baisse du nombre de particopants. "C'est bientôt les examens, les cours deviennent de plus en plus importants et il est de plus en plus difficile de s'absenter, surtout au niveau universitaire", avait expliqué Adélaïde Charlier, porte-parole de Youth for Climate, lors de la précédente marche, à Namur, qui avait alors réuni 400 personnes.

Bien que le nombre de particopants soit en baisse drastique, le fait de voir manifester des jeunes chaque semaine depuis 5 mois reste inédit dans l'gistoire de notre pays.