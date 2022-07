Jeux Mondiaux - Jeroen Van Heesvelde termine 9e en powerlifting à Birmingham

(Belga) Jeroen Van Heesvelde a terminé samedi 9e en powerlifting aux Jeux Mondiaux à Birmingham (Etats-Unis), dans la catégorie de -105 kg, L'Ukrainien Volodymyr Rysyiev a quant à lui remporté l'or.

Dans cette catégorie poids lourds, le Gantois de 32 ans, champion de Belgique, a soulevé un total de 942,5 kg (365 en squad, 267,5 en développé couché/bench press et 310 en soulevé de terre/deadlift). Il a obtenu 96,40 points au total. De son côté, Rysyiev a soulevé un total de 1.002,5 kilogrammes et engrangé 108,87 points pour sa médaille d'or. L'argent est allé à Ian Bell (Îles Vierges américaines) et la médaille de bronze à Danylo Kovalov (Ukraine).