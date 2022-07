Jeux Mondiaux - La Belgique bat le Surinam et rencontrera Taïwan en demi-finales

(Belga) La Belgique a gagné son 3e match dans le groupe B du tournoi de korfball de la 11e édition des Jeux Mondiaux, vendredi à Birmingham en Alabama. Les Belgian Diamonds ont battu le Surinam 29-14 (7-2, 7-1, 8-5 et 7-6) et seront opposés à Taïwan, 2e du groupe A, samedi en demi-finales.

Les Belges terminent premiers et invaincus dans leur groupe. Ils avaient dominé l'Allemagne 26-9 mercredi et la Chine 27-11 jeudi. L'autre demi-finale mettra aux prises les Pays-Bas, qui a aussi gagné tous ses matches, à l'Allemagne. Les finales pour le bronze et l'or se joueront dimanche. (Belga)