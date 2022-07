Jeux Mondiaux - La Belgique en bronze au tir à la corde, la 8e médaille pour la délégation belge

(Belga) La Belgique a décroché la médaille de bronze en lutte à la corde (tug of war) aux Jeux Mondiaux de Birmingham, jeudi en Alabama aux Etats-Unis.

Wim Broeckx, Wim De Schutter, Jan Hendrickx, Luc Mertens, Raf Mertens, Wouter Raeymaekers, Johny Schuermans et Joris Vermeiren ont battu l'Allemagne 3 à 0 dans le match pour la 3e place dans la catégorie 640 kg (les 8 athlètes ne peuvent pas dépasser ce total de poids). C'est la 8e médaille pour la Belgique à Birmingham, la 4e en bronze. Bart Swings a récolté 4 médailles d'or et une médaille de bronze en roller. Le relais 4X25m avec mannequin féminin et Jérémy Lorsignol ont décroché le bronze aussi dans leur discipline. Les Belges ont débuté le tournoi disputé sous la forme d'un round robin par un partage 1-1 avec l'Italie. La Belgique a ensuite été battue 3-0 par la Grande-Bretagne, puis a partagé 1-1 avec l'Allemagne avant de signer sa première victoire 3-0 contre les Pays-Bas. Dans le dernier match contre la Suisse, pays de référence de ce sport avec 5 titres aux Jeux Mondiaux (1989, 1993, 2005, 2009, 2013) qui a gagné tous ses duels à Birmingham, il n'y a pas eu de miracle. Les Belges ont perdu 3-0. Quatrième et dernier qualifiée pour les demi-finales, les Belges retrouvaient les Suisses, premiers du round robin, et s'inclinaient 2-0. La Belgique allait ensuite jouer sa place sur la 3e marche du podium face aux Allemands et la Suisse battait la Grande-Bretagne en finale (3-0). Le tir à la corde figura au programme des Jeux Olympiques de 1900 à 1920. A Anvers justement, la Belgique avait remporté une médaille de bronze. (Belga)