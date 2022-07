Jeux Mondiaux - "Une journée parfaite" pour Bram Röttger et Helena Heijens

(Belga) Bram Röttger et Helena Heijens ont remporté la médaille d'or ans l'épreuve de gymnastique acrobatique du duo mixte des Jeux Mondiaux vendredi à Birmingham aux États-Unis. "C'était une journée parfaite", a réagi Röttger auprès du Comité olympique belge (COIB).

"C'est incroyable. Nous voulions juste faire un bon programme et je pense que nous l'avons fait", a expliqué Röttger. "La journée a été longue avec les qualifications mais nous avons encore pu faire une bonne performance en finale." Après avoir décroché trois titres mondiaux en mars dernier, Röttger et Heijens ont encore pu monter sur la plus haute marche du podium durant ces Jeux Mondiaux. "C'est incroyable, je suis très heureuse. Je ne me rends pas encore compte de ce que nous avons réalisé", a confié Helena Heijens. "C'était une journée parfaite. Nous avons travaillé pendant des mois et nous en sommes récompensés. C'est un sentiment incroyable", a conclu Röttger. (Belga)