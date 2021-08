Jeux Paralympiques - Boccia: Francis Rombouts perd son premier match de poule

(Belga) Francis Rombouts s'est incliné 10-1 face au Slovaque Robert Mezik dans son premier match de poule du tournoi de boccia (classe BC2), samedi aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Le Belge, qui dispute ses premiers Jeux, jouera son 2e match du groupe A dimanche face au Thaïlandais Worawut Saengampa et le 3e lundi face au Britannique Will Hipwell. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale du tournoi paralympique de boccia, un sport apparenté à la pétanque. Atteint d'une paralysie cérébrale (cerebral palsy) depuis sa naissance, Francis Rombouts, 37 ans, joue avait été médaillé d'argent aux championnats d'Europe en 2005. Après une pause du haut niveau durant une dizaine d'années, il a fait son retour en compétitions il y a deux ans décrochant notamment une victoire au Régional Open de Zagreb en avril 2019. Il avait été en 2020 le premier sélectionné belge pour les Jeux paralympiques de Tokyo, reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)