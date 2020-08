Joao revient d'une zone ROUGE, comme 1500 personnes chaque jour: voici comment ça se passe

1500 personnes reviennent chaque jour de zone rouge et entre 6000 à 7000 autres d'une zone orange, selon les estimations réalisées par le SPF Santé publique, qui reçoit les formulaires de localisation des passagers.

Ce document est à remplir en ligne depuis le 1er août si vous revenez d'un séjour de plus de 48 heures à l'étranger. Jusqu'ici, 628.000 personnes l'ont déjà complété. Parmi les personnes qui sont revenues en Belgique au départ d’une zone rouge, il y a Joao. "On revient de vacances, on est restés au Brésil 40 jours", nous dit-il.

"Si mon grand frère ne me l'avait pas envoyé, je ne l'aurais jamais su"

Il a rempli le formulaire 48 heures avant d’arriver, mais il a failli passer à côté. "C’est mon grand frère qui m’a envoyé un message, s’il ne me l’avait pas envoyé, je ne l’aurais jamais su", reconnaît-il.

La procédure fonctionne. "Quand on remplit le formulaire, on reçoit un message avec un code. On nous dit qu’on doit voir un médecin traitant, et faire un test, par nous-mêmes".

"Toutes les mesures liées au coronavirus reposent sur le sens civique des gens"

Une fois de plus le sens des responsabilités de chacun est sollicité, comme l’explique Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique: "Toutes les mesures liées au coronavirus reposent sur le sens civique des gens, on se rend compte que la majorité des gens suivent les mesures et on en est très contents".

Pas facile de se faire dépister

L’intérêt du formulaire, c’est de pouvoir dépister, mais aussi suivre les contacts des personnes positives. Mais les centres de test covid sont parfois débordés. Un vacancier témoigne : "J’ai essayé de prendre rendez-vous, il n’y en a pas, Saint-Luc, c’est plein jusqu'à la semaine prochaine… c’est un peu compliqué quand même", confie-t-il.

Le document est à retrouver sur le site du SPF Santé publique.