Joëlle a payé beaucoup d'argent pour trouver l'amour mais est toujours célibataire: elle pense que l'agence matrimoniale l'a arnaquée (vidéo)

Ce soir, "Images à l'appui" partagera le témoignage de Joëlle. Pour trouver l'amour, elle a engagé une agence matrimoniale. Elle a dépensé beaucoup d'argent mais Joëlle est toujours célibataire et estime donc que l'agence l'a arnaquée.

Joëlle a fait appel à une agence matrimoniale pour trouver l’amour, mais après plusieurs rendez-vous, elle est toujours célibataire. "Le premier monsieur, c’était la rencontre du rat des champs et de la rate des villes, donc on s’est bien rendu compte que ce ne serait pas possible. Le deuxième monsieur, pas l’once d’un brin d’éducation, donc ça ça a coincé. Le troisième par téléphone, mais le courant n’est pas passé du tout. Le quatrième monsieur très timide. Et le dernier monsieur ça ne convenait pas du tout du tout physiquement parlant", énumère-t-elle dans l’émission Image à l’appui.





"Il n’y avait aucune analyse de compatibilité"



En dix mois, elle n’aurait donc obtenu que cinq rendez-vous, chaque fois avec des hommes très éloignés du profil recherché. L’un de ses prétendants doute d’ailleurs lui aussi du sérieux de l’agence. "On s’est fait la réflexion qu’il n’y avait aucun travail d’agence matrimoniale. C’est-à-dire qu’on avait vraiment l’impression qu’il y avait un célibataire, il y avait une célibataire, il n’y avait aucune analyse de compatibilité, rien du tout, on les mettait ensemble. Donc de ce fait-là, j’estime que l’agence ne fait pas son travail d’agence matrimoniale", insiste Joëlle. Pour trouver l’amour, Joëlle a pourtant dépensé une importante somme d’argent.



