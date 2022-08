Jolien Vermeylen à un souffle de remporter sa 1re manche de Coupe du monde de triathlon

(Belga) Il n'a manqué que quelques centimètres à Jolien Vermeylen pour que l'Anversoise ne décroche son 1er succès international en triathlon, dimanche lors de la manche de Coupe du monde de Bergen, en Norvège. La triathlète belge de 28 ans n'a été devancée au sprint que par la jeune Suédoise Tilda Mansson, 18 ans seulement et championne du monde juniors en titre. Deuxième Belge engagée, Valérie Barthelemy a terminé 7e.

Sortie 3e de l'eau après les 750 m de natation, Vermeylen a accompagné un peloton de tête d'une vingtaine d'unités lors des 20 kilomètres à vélo. Barthelemy et Mansson en ont fait de même. La Suédoise a néanmoins rejoint la 2e transition en queue de groupe. Excellente coureuse à pied, elle n'a pris la tête de la course qu'au passage de la 1ère des 2 boucles de 2,5 km chacune. Vermeylen s'est accrochée dans sa foulée, ce que n'a pu faire Barthelemy. A l'approche du sprint final, la Suédoise et la Belge ont tour à tour pris l'avantage de quelques centimètres, mais lors d'un 'épaule contre épaule' digne des meilleurs thrillers, Mansson a fini par émerger pour remporter sa 1ère grande courses chez les seniors. Elle a parcouru la distance en 1h02:48, 1 seconde devant Vermeylen (1h02:49), la Britannique Kate Waugh complétant le podium (1h02:54). Barthelemy s'est classée 7e, à 24 secondes de la gagnante (1h03:12). La course masculine, avec la vedette locale Kristian Blummenfelt et les deux Belges Noah Servais et Jorre Van De Weyer, aura lieu plus tard dans l'après-midi (16h50).