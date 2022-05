Jonas Gerckens et Sophie Faguet 5es de l'Euro de course au large en double mixte

(Belga) Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont dû se contenter de la 5e place de l'Euro de course au large en double mixte samedi entre la Sardaigne et Gènes, en Italie.

Vice-champions d'Europe lors des trois premières éditions en 2019, 2020 et 2021, les Red Dolphins ont opté pour un passage au large de la Corse. "Avant le Mondial du mois de septembre, les Red Dolphins et leur coach Benoît Charon devront analyser cet Euro 2022 pour en tirer les meilleures leçons possibles afin d'aborder au mieux la prochaine grande épreuve", a commenté le communiqué du bateau belge. "On a raté notre Euro", a reconnu Jonas Gerckens. "On s'est crucifié tout seul avec notre option au large et, surtout, en laissant tous les autres à la côte. La série de podiums sur l'Euro prend fin et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour préparer le mondial de septembre. À nous de trouver les clés pour revenir au top d'ici là". "Après un départ catastrophique, on s'est bien remis dans le match pour remonter jusqu'à reprendre la tête pendant quelques minutes sur la côte sud de la Corse. Et puis le drame. Nous sommes partis au large, c'est passé à la côte, ensuite les écarts étaient trop importants pour pouvoir revenir. Sportivement déçue évidemment, mais j'avais le sentiment que nous devions en passer par là pour remettre en question notre fonctionnement", a ajouté Sophie Faguet. La victoire est revenue à un bateau italien avec Cecilia Zorzi et Giovanni Di Monaco qui conservent leur titre européen. Les Red Dolphins vont participer au Mondial de course au large en double mixte (également sur un Figaro 3) dans le courant du mois de septembre 2022. Ils avaient décroché la médaille de bronze lors de la première édition de ce mondial en 2021. (Belga)