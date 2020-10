Joren Houtevels est Mister Gay Belgium 2020

(Belga) Joren Houtevels, 20 ans, originaire de Louvain, a été élu Mister Gay Belgium 2020 au théâtre Elckerlyc d'Anvers. L'étudiant a été choisi parmi les neuf finalistes pour succéder à Matthias De Roover, le vainqueur de l'édition précédente.

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), a dévoilé le nom du gagnant samedi soir. Le premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) devait normalement le faire, mais la crise sanitaire ne lui a pas permis d'être présent. Il a fait savoir par un message vidéo que Mister Gay Belgium est une excellente initiative et qu'il souhaitait absolument être présent l'année prochaine. Roland Javornik (37 ans) de Hasselt et Joiner Glen Mandos (26 ans), de Pelt, ont terminé respectivement deuxième et troisième.