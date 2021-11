Journée contre les violences faites aux femmes - Actions de sensibilisation contre le harcèlement de rue à Liège

(Belga) Une action de sensibilisation contre les violences faites aux femmes a été menée jeudi place des Carmes à Liège dans le cadre de la campagne "Ruban blanc 2021". Des pins, des bonnets et des parapluies ont été distribués aux passants.

Une exposition en plein air était également accessible: 43 paires de chaussures ont été déposées sur le sol afin de représenter les 43 féminicides qui ont eu lieu en 2020 et 2021 en Belgique. Un focus particulier a été réalisé cette année sur les violences en rue qui sont vécues au quotidien par les femmes. La Ville a lancé un plan global anti-harcèlement de rue. "L'ONG Plan International a sorti de nouveaux chiffres interpellants: 9 femmes sur 10 affirment avoir déjà subi du harcèlement de rue", pointe le service prévention de la Ville de Liège. La ligne d'écoute violences conjugales enregistre, elle, 34 appels par jour. En ce qui concerne les chiffres de la zone de police de Liège, 1.002 dépôts de plaintes ont été enregistrés pour des violences intrafamiliales, selon les chiffres arrêtés en novembre. "Liège a été pionnière en matière de violences faites aux femmes", a rappelé le bourgmestre Willy Demeyer. Depuis 20 ans, la Ville mène en effet diverses actions dans le cadre de la campagne mondiale du Ruban blanc. Pour cette 19e édition, notons que le club de hockey sur glace "Les Bulldogs de Liège" organise un match événement le 4 décembre à l'occasion de la rencontre contre l'équipe de "La Haye". Les joueurs porteront des vareuses spécialement réalisées pour cette campagne afin d'affirmer leur engagement. Plusieurs personnalités seront également présentes et arboreront le ruban blanc. Le plan de prévention avec le conseil de la nuit, qui réunit police, étudiants et secteur de l'horeca, a également été renforcé avec notamment une vigilance accrue sur les cafés du Carré et aux alentours de ce quartier festif. (Belga)