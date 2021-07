DIRECT Journée de deuil national: drapeaux en berne et recueillement en hommage aux victimes des inondations

La Belgique rend hommage mardi aux victimes des inondations d'une ampleur inédite qui ont dévasté la région de Liège les 14 et 15 juillet, avec une journée de "deuil national" marquée par une minute de silence que tout le pays est appelé à observer à midi. Cette journée est à suivre en direct sur RTL INFO grâce à nos envoyés spéciaux déployés à travers le territoire.

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu'à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays se figera pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux seront mis en berne.

DIRECT RTL INFO

8h15 - ROCHEFORT

Notre journaliste Hanan Harrouch se trouve à Rochefort. Ce matin, la ville reprend petit à petit des couleurs, nous décrit-elle. Certaines rues sont toujours fermées à la circulation. Mais la boue a quitté le territoire. Elle laisse place aux nombreux objets détruits dans les habitations. Des meubles, de l’électroménager, des objets du quotidien, en tout cas ce qu’il en reste. Tout ces encombrants se retrouvent sur les trottoirs, ou dans des bennes. Il reste encore des voitures à venir dépanner.

Pour l’instant, une dizaine de maisons posent problème au niveau de leur stabilité. Elles sont donc inhabitables. Mais la bourgmestre faisant fonction, Corinne Mullens, s’attend à ce qu’il y en ait plus. Des experts doivent encore rendre des comptes aujourd’hui. Désormais, le travail se concentre aussi sur l’aide aux sinistrés, ils ont notamment besoin de repas. Les autorités en distribuent gratuitement à différents endroits stratégiques. Ce midi, par exemple, ce sera repas chaud.

7h55 - BILAN HUMAIN: 31 VICTIMES

Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale et membre du DVI (service d'identification des victimes), nous confirme que le bilan officiel est de 31 victimes. "Aux dernières nouvelles, tout le monde serait identifié parmi les personnes qui ont transité par le DVI", nous explique-t-il.

7h45 - VERVIERS

Une cérémonie officielle se tiendra à Verviers à 11h. "C'est important que l'on puisse pendant une minute s'arrêter, réfléchir et faire hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie", nous confie la bourgmestre Muriel Targnion.

7h30 - CHAUDFONTAINE

Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, nous explique qu'au sein de sa commune, toutes les opérations d'évacuation sont désormais achevées. "On est dans l'opération relogement. On a fait du relogement en urgence et on va maintenant faire du relogement à moyen terme. C'est nettement plus compliqué mais la solidarité de la population et des communes avoisinantes est toujours bien là", témoigne-t-il. "Il y a des personnes dont on n'a pas de nouvelles mais qui sont peut être chez leur famille, des amis ou des bénévoles et qui ne se sont pas encore signalées" a indiqué le bourgmestre qui insiste sur l'importance de se signaler auprès des autorités afin qu'elles puissent "être rassurées sur le sort".

Pour le bourgmestre, cette journée de deuil national est "un moment de commémoration avec une pensée pour les victimes et tous ceux qui souffrent énormément aujourd'hui, qui ont tout perdu et un hommage aux sauveteurs et bénévoles qui participent aujourd'hui à cet effort de solidarité".





7h25 - L'ARMÉE EN RENFORT

Le Général-Major Vincent Descheemaecker, le chef des opérations à la Défense, nous explique que "la priorité est d'apporter de l'aide là où elle est le plus nécessaire". Cela concerne notamment le travail de déblaiement, ajoute-t-il. "Nous engagerons nos moyens aussi longtemps qu'il sera nécessaire", ajoute-t-il.

7h20 - VERVIERS

À 11h, se tiendra une cérémonie officielle à Verviers. Notre journaliste Lise Cassoth se trouve sur place. Il reste énormément de déchets à évacuer, nous décrit-elle. Le centre-ville est calme, bien loin de l'agitation habituelle.

7h10 - SOLIDARITÉ

"L'union fait la force" prend ces jours-ci tout son sens. Nous sommes des milliers à avoir retrousser nos manches, à être partis aider des proches ou de parfaits inconnus dans le besoin. Les dons affluent également à la Croix-Rouge. Près de 4 millions d'euros ont déjà été récoltés. La Croix-Rouge n'a plus besoin de volontaires actuellement, comme nous l'explique sa porte-parole Nancy Ferroni: "Lors de chaque catastrophe internationale comme nationale, il y a différentes phases. Là, on est toujours dans la première qui est celle de première urgence: abri, vivres et soins. Ensuite, elle sera suivie par l'évaluation plus précise des besoins. A tous les gens qui aimeraient se manifester, à moins d'avoir une formation de secouriste, on n'a pas besoin de leur aide pour le moment, pour ne pas freiner les services d'urgence".

7h - PEPINSTER

Notre journaliste Sébastien De Bock se trouve à Pepinster où des moyens de recherches, notamment internationaux, ont été déployés hier. Sur place, se trouvent trois chiens détecteurs de cadavres de la police fédérale épaulés par 4 autres chiens venus des Pays-Bas. Chaque chien travaille pendant une heure, à tour de rôle. Les recherches vont se concentrer sur les méandres de la Vesdre, en contrebas de la Vallée car c'est à cet endroit-là que des corps pourraient être retrouvés, nous explique notre journaliste. 12 secouristes israéliens sont venus prêter main forte avec d'importants moyens technologiques.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE DEUIL

Le gouvernement fédéral avait décrété vendredi cette journée de deuil national afin de rendre hommage aux victimes des inondations meurtrières de mercredi et jeudi derniers. À 12h00 précises, les sirènes des services de secours et d'intervention sonneront, un moment suivi d'une minute de silence. Les drapeaux seront mis en berne.

La journée de mardi sera "un moment pour se recueillir sur le lourd bilan humain mais aussi pour saluer les élans de solidarité et le sentiment d'union dans la population", avait déclaré Alexander De Croo. Il avait alors également mis en avant la possibilité que le bilan définitif des inondations soit le plus catastrophique jamais connu en Belgique. Celui-ci est pour l'instant de 31 morts et de 70 personnes encore portées disparues.

Une cérémonie officielle sera organisée à Verviers, dès 11h00, à la caserne de sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau à Verviers. Une ville très fortement touchée par une Vesdre déchaînée où, comme dans d'autres localités d'ailleurs, de nombreuses maisons ont été détruites et où des gens ont tout perdu.

Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, seront présents, de même qu'Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Hervé Jamar, gouverneur de la province de Liège et plusieurs bourgmestres des localités touchées.

Ils s'entretiendront avec des victimes. Mais aussi avec des délégations de pompiers, des ambulanciers, de la Protection civile et de la police et des bourgmestre.

Une minute de silence à 12h01

Toute la population est en outre appelée, si elle le souhaite, à respecter une minute de silence, de 12h01 à 12h02, par solidarité avec les victimes des inondations et leurs proches. Différentes organisations ont déjà indiqué qu'elles feront un geste symbolique mardi pour témoigner de leur soutien aux personnes touchées.

La Foire du Midi arrêtera par exemple la musique et les attractions durant cinq minutes à partir de 19h00, tandis que la Ville de Bruxelles a décidé d'annuler les festivités du bal national prévues ce 20 juillet, à la veille de la Fête nationale.

Le concert Prélude à celle-ci au Palais des Beaux-Arts n'aura pas lieu non plus, a annoncé le Palais royal mardi. Les véhicules de la Stib seront, eux, à l'arrêt, durant la minute de silence officielle à 12h01. La SNCB appelle, elle, tous ses voyageurs et collaborateurs à observer une minute de silence à midi. Le trafic ferroviaire ne sera toutefois pas interrompu.

La minute de silence sera même respectée jusque Tokyo puisque les athlètes de l'équipe belge se trouvant au village olympique l'observeront également, à 9 heures, heure locale. Tous les Belges présents dans le village ont été invités par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB).