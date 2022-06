Journée décisive dans le secteur aérien: le personnel de Ryanair et Brussels Airlines va décider s’il mènera des actions cet été

Le personnel de cabine de Brussels Airlines et Ryanair fera-t-il grève cet été? La réponse est attendue aujourd'hui. Des réunions entre syndicats et direction sont prévues au sein des deux compagnies.

Chez la compagnie low cost Ryanair, des appels à la grève sont déjà lancés en Espagne et au Portugal. Une action européenne est envisagée. Et donc la réponse belge est attendue aujourd'hui. Une réponse qui tombera après les négociations avec les représentants du personnel de cabine.

Ils avaient déjà déposé un préavis de grève, tout comme les pilotes.

Les 500 membres du personnel présents en Belgique protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail et réclament l'embauche d'un responsable des ressources humaines.

Le patron de Ryanair ne prend pas au sérieux cette grève

Même topo chez Brussels Airlines. Les travailleurs demandent également un interlocuteur social basé en Belgique où les négociations ont échoué il y a plusieurs mois déjà. Les pilotes ont voté à 90% pour des actions de grève fin juin. Le personnel de cabine souhaite alléger la charge de travail estival, qui est la plus lourde et la plus intense de l’année.

Côté direction, chez Ryanair, Michael O'Leary ne prend pas au sérieux cette grève. Il ne croit pas à un mouvement européen et minimise l'impact qu'il pourrait avoir. Ryanair qui annonce être la première compagnie aérienne européenne qui va faire mieux qu'avant la crise sanitaire avec près de 165 millions de passagers pour cette année.

Chez Brussels Airlines, près de 1.000 emplois sur 4.000 ont été supprimés depuis 2020.