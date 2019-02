Journée GROS PULL dans les écoles: "Pourquoi ne pas baisser le thermostat toute l'année?"

Une température un peu en baisse dans plusieurs écoles aujourd’hui. 450 établissements relèvent le Challenge "Baisse les watts". Il s’agit du 3ème challenge de l’année. Pendant une journée, les écoles sont invitées à diminuer la température des chauffages de 1 degré. Les élèves et enseignants doivent porter un gros pull pour compenser. Le but est de conscientiser les jeunes à la problématique de la consommation d’énergie. Le chauffage représente la plus grande partie de la consommation d’énergie dans les bâtiments.

Lise Cassoth s'est rendue dans l'une des 70 écoles de Bruxelles qui participent à l'opération.

"Madame Marie est institutrice de première primaire. Avec sa classe, elle participe au challenge baisse les watts. Si aujourd'hui, elle aborde fièrement son gros pull, elle aimerait que ce soit le cas tous les jours: "Tout ce qu'on peut changer, changeons le. On ne l'apprend pas aux enfants pour le faire qu'une seule fois. On essaye de les responsabiliser à apporter des boîtes à tartines et d'utiliser des choses qu'on peut réutiliser, faisons pareil avec le chauffage si c'est possible", martèle-t-elle.

La directrice Pascale De Noor est d'accord avec son institutrice: "Je pense que ce serait une bonne idée, parce que si chacun fait cela, je pense qu'à une grande échelle, cela peut nous faire économiser pas mal d'énergie."