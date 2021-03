Journée internationale des droits des femmes - Hautement diplômées, mais moins de responsabilités et moins bien payées

(Belga) En Belgique, 52,2% des femmes salariées ont un diplôme d'enseignement supérieur pour seulement 38,7% de leurs homologues masculins. Malgré cela, seules 15% des femmes salariées disent avoir des responsabilités en matière de supervision ou d'encadrement de personnel, contre 25% des hommes, indique lundi l'office de statistiques Statbel sur base de l'enquête sur les forces de travail 2019.

Entre 25 et 49 ans, seulement 16,6% des femmes salariées ont des responsabilités de supervision de personnel, contre 24,8% des hommes. C'est pourtant dans cette tranche d'âge que l'écart en termes de niveau d'éducation des salariés est le plus important selon le genre: 58,7% des femmes employées sont diplômées du supérieur, contre 41,9% des hommes. Les jeunes (15-24 ans) sont plus ou moins sur un pied d'égalité en matière de responsabilités (autour de 5,5%). Parmi les plus de 50 ans, les niveaux d'études se rapprochent (42,3% de femmes hautement éduquées, 37,2% d'hommes), mais l'écart est béant en termes de responsabilité, puisqu'on trouve près du double d'hommes en charge de supervision de personnel que de femmes (respectivement 30,3% et 15,6%). Ces inégalités se constatent aussi au niveau du salaire. En 2019, les femmes gagnaient un salaire horaire inférieur de 5,8% à celui des hommes, note Statbel. Ici aussi, la situation se détériore avec l'âge. L'écart salarial passe de 3,8% entre 25 et 34 ans à 9,2% chez les 55-64 ans. La situation tend toutefois à s'améliorer. En 2010, la différence était encore de 10,2%. Avec un écart salarial de 5,8% entre les hommes et les femmes, la Belgique se positionne au quatrième rang des pays européens les moins inégalitaires, alors que la moyenne européenne atteint 14,1%. (Belga)