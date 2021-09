Jozef Smets, le doyen de Belgique, est décédé

Le doyen masculin de Belgique, Jozef Smets, est décédé jeudi à l'âge de 107 ans, selon une information de la Gazet van Antwerpen confirmée vendredi auprès de Belga. Jozef Smets était également l'un des hommes les plus âgés du Benelux.



Né le 15 avril 1914 à Réthy, Jozef Pieter Lodewijk Smets est décédé jeudi dans une maison de repos de Turnhout. Cet ancien pasteur et aumônier était devenu le doyen des Belges le 25 juillet, à la suite du décès à 109 ans de son prédécesseur Sylvain Vallée. D'après le site internet Centenaires belges (eeuwelingen.blogspot.com), le nouveau doyen masculin du pays s'appelle Jaak Broeckx (107 ans) et provient de Brée. Marcelle Lévaz est quant à elle, à 110 ans, la doyenne de Belgique.