Julie doit rembourser une somme importante aux impôts: "Ai-je droit à un plan de paiement ?"

Julie vient de recevoir son avertissement-extrait de rôle. Elle constate qu'elle doit repayer une somme importante. Inquiète, elle nous demande, via le bouton orange Alertez-nous : "Ai-je droit à un plan de paiement ?"

La réponse est oui : Julie peut étaler son payement d'une manière assez simple. Pour cela, il faut se rendre sur le site Myminfin, et cliquer sur la section "Paiements". Chacun peut y choisir sa mensualité à verser tous les mois. Une fois la demande soumise, elle est, en général, acceptée tout de suite.

Si Julie pense qu'une erreur s'est glissée dans le calcul de son avertissement-extrait de rôle, elle peut le contester. Il faut alors contacter le service de taxation via le numéro de téléphone, se trouvant sur son avertissement-extrait de rôle. Il s'y trouve également un code à encoder, afin de permettre à la personne au bout du fil de savoir de quoi l'on parle. Il est aussi possible d'introduire une réclamation via son compte Myminfin. En dernier recours, Julie peut contacter le service de conciliation fiscal.