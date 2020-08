Jupiler Pro League - Bram Castro signe à Ostende

(Belga) Bram Castro s'est engagé pour une saison avec le KV Ostende, a annoncé le club côtier mercredi. Le gardien de but de 37 ans était sans club après que son contrat au FC Malines n'a pas été prolongé en fin de saison dernière.

Bram Castro a souvent franchi la frontière belgo-néerlandaise au cours de sa carrière. Après avoir débuté sa carrière en 2001 à Genk, il a joué à Saint-Trond de 2002 à 2005, avant de passer six ans aux Pays-Bas, d'abord à Roda JC (2005-2010) puis un an au PSV. Revenu à Saint-Trond en 2011, il est reparti Outre-Moerdijk un an plus tard et a joué deux ans au MVV Maastricht (2012-2014) et quatre ans à Heracles Almelo (2014-2018). Il avait signé à Malines en 2018 alors que le club était en D1B. Il a joué huit matches la saison dernière avec Malines, qui ne l'a pas conservé. "J'ai eu de chouettes moments à Malines mais mon contrat est arrivé à son terme la saison dernière. Je me sentais encore assez frais pour poursuivre ma carrière et je suis heureux de le faire à Ostende. Avec mon expérience, je vais assister du mieux que je peux les jeunes joueurs", déclare Bram Castro. (Belga)