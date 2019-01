Jusqu'à 12 jours de boulot d'affilée pour ses employés: le contrôleur aérien met-il notre sécurité en danger ?

Quatre procédures judiciaires sont en cours contre le contrôleur aérien Skeyes (ex-Belgocontrol). En cause, les conditions de travail de certains employés.

Quatre procédures judiciaires ont été engagées par des contrôleurs aériens contre leur employeur Skeyes (ex-Belgocontrol) et sont actuellement en cours, relève Het Laatste Nieuws vendredi. Dans un cinquième dossier, le juge a conclu que l'entreprise menait une "politique de l'autruche". D'importantes négociations ont été menées jeudi au sein de Skeyes, portant notamment sur le congé parental, permettant d'écarter pour le moment la possibilité d'une grève. Mais selon Het Laatste Nieuws, les troubles n'ont pas disparu pour autant, au vu de ces procédures lancées par plusieurs travailleurs. Et ces problèmes se répercutent sur la sécurité aérienne en Belgique, ajoute le quotidien. Dans un document interne de 2017, l'entreprise admet que des prestations de 12 jours consécutifs ne sont pas souhaitables et peuvent avoir un impact sur la sécurité. Il avait alors été décidé de se limiter à maximum six prestations consécutives. Mais sur les horaires de travail actuels, rien n'a changé, selon Het Laatste Nieuws.