Jusqu'à 4.000 interventions de Touring pour des batteries à plat et des petits accrochages

En ces conditions de grand froid, la centrale de Touring prévoit d'atteindre en fin de journée les 4.000 appels, soit le double qu'un lundi normal. Le plus grand nombre d'interventions ont lieu à Bruxelles et en Flandre, selon son porte-parole, Lorenzo Stefani. "Nous avons enregistré une augmentation de 100% des appels à cause du gel", a-t-il indiqué.

Si les batteries sont la cause de panne la plus fréquente, Touring constate aussi plus d'appels pour des immobilisations dues à une perte de contrôle du véhicule. "Avec une voiture mal équipée, même à des vitesses modérées, voire lentes, il est possible de ne plus savoir contrôler son véhicule et d'endommager la carrosserie contre un arbre, un obstacle ou encore une autre voiture. Même si les dégâts peuvent être limités, les risques d'avoir une ou plusieurs des roues bloquées par une tôle ou un pare-chocs cassé sont élevés. Impossible donc de redémarrer et un remorquage s'impose", selon Touring.

Touring rappelle donc qu'en ces conditions hivernales il ne faut pas prendre la route avec un véhicule mal équipé. "Si vous n'avez pas de pneus hiver évitez de prendre la route et utilisez les transports en communs. Si vous devez absolument prendre la route, alors restez le plus possible sur les grands axes. Évitez de rouler sur les réseaux secondaires ou les petites routes qui, le matin, ne sont pas les premières à être dégagées par les services d'épandages. Non seulement vous risquez d'être bloqué, mais vous allez également bloquer la circulation pour les services routiers ou les transports en commun. De plus, si vous obstruez la route à cause d'un accident, vous allez ralentir les services d'intervention. Ce qui pourrait aggraver la situation", avertit l'organisation.