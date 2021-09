Jusqu'à un an d'attente chez les ophtalmos, 6 mois pour un rhumatologue: à quoi sont dûs ces délais interminables?

Votre vue a baissé et vous devez faire un petit contrôle? Et bien il faudra vous armer de patience... Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue ont doublé en 5 ans. De manière générale, décrocher un rendez-vous chez un spécialiste relève presque de l'exploit. Mais à quoi cela est-il dû?

5 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un rhumatologue, 6 mois chez un dermatologue, jusqu'à 1 an pour une consultation chez un ophtalmologue... Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste s'allongent d'années en années. Nous avons tenté de comprendre les raisons de ces délais interminables.

C'est le cas en rhumatologie, par exemple, chez le docteur Gilles Blondiaux. Les délais pour les nouveaux patients sont encore pire, dit-il : "Ils doivent compter sur des désistements pour avoir des rendez-vous un peu plus tôt que les délais normaux".

Béatrice est télésecrétaire pour plusieurs médecins, elle est donc confrontée tous les jours à des patients choqués par les délais d'attente, de plus en plus longs, explique-t-elle : "Parfois les gens me disent 'oui, vous inquiétez pas, je sais que les délais sont longs". D'accord mais on est en avril 2023... et là, il y a un blanc. Parce que pour eux, long, c'est 6-7 mois, ils ne s'attendent pas à des délais beaucoup plus long".

Et le pire, selon elle, c'est "en ophtalmologie". "En dehors de Bruxelles, les ophtalmologues ont des délais qui vont beaucoup plus vers les 1 an, ce qui n'était pas vraiment le cas avant", pointe Béatrice.

Pourquoi des délais si long?

Mais quelles sont les raisons de ces temps d'attente qui s'allongent d'année en année ? A quoi cela est-il dû ? Philippe Baxho, vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins, nous éclaire. Pour lui, 3 facteurs entrent en compte. Le premier, c'est "le covid". "Il a annulé, quand même pendant une longue période, tous les rendez-vous qui n'étaient pas urgents", les reportant ainsi à plus tard ce qui a créé de l'attente pour les nouveaux rendez-vous.

L'autre retard découle de la façon dont travaillent les spécialistes : "Les médecins d'aujourd'hui ne travaillent plus comme ils le faisaient avant, sauf certains évidemment", explique le vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins. "Avant, le médecin était serviable et cordiale. Et aujourd'hui, même sa déontologie lui demande d'avoir une vie privée, c'est-à-dire d'avoir des moments de repos de manière à être opérationnel et être au mieux de sa forme pour soigner du mieux possible les patients".

Et le troisième et dernier facteur, "important" pour Philippe Baxho, "c'est que nous subissons de la part du gouvernement, et depuis déjà fort longtemps, une limitation du nombre de médecins". "En Wallonie, nous avons besoin de médecins. Déjà avant le covid, on s'en plaignait, mais le covid a empiré la chose. C'est cette carence liée à la limitation du nombre de médecins que l'on peut former", qui pose problème, pointe-t-il.

Les délais d'attente s'amélioreront-ils un jour ou sont-ils amenés à s'allonger de plus en plus ?