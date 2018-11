Karl et Denis travaillent dans les pompes funèbres: pourquoi ce métier et comment vivent-ils face à la mort au quotidien?

En ce jour de Toussaint, nous nous sommes intéressés à un métier peu commun: celui d’entrepreneur de pompes funèbres. Quotidiennement confrontés à la mort, ils écoutent et accompagnent les familles endeuillées. Comment gèrent-ils cela au quotidien?

Depuis 25 ans, Denis Fontaine est entrepreneur de pompes funèbres. Une entreprise familiale transmise de père en fils. Chaque année, il s'occupe ici de plus de 1.000 morts. Autopsies, embaumements, toilettes mortuaires… Un métier peu commun où il faut pouvoir prendre beaucoup de recul. "Avec le temps et l'expérience, on gère ses émotions. Evidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des moments difficiles dans certaines situations, qui sont très compliquées, très tristes, dramatiques pour certaines familles. Mais notre travail journalier, c'est une habitude et une routine aussi qui est là, qui s'installe", confie Denis.





Faire face au décès d'un enfant et au chagrin de sa famille



Il faut parfois faire face à des morts violentes. Des soins spécifiques et adaptés sont alors nécessaires. Si pour Denis cela fait partie du quotidien, il y a tout de même des moments plus difficiles à gérer. "C'est lorsqu'on a le décès d'un enfant, où il faut vraiment être encore plus délicat avec des parents qui viennent de perdre un enfant. Essayer de faire le maximum pour qu'ils soient entourés le mieux possible. On essaie de gérer ces moments-là. Nous, on doit prendre énormément de recul par rapport à ces situations", explique Denis Fontaine.





Ce métier s'est imposé à Karl dans sa jeunesse



Dans son travail, l'entrepreneur de pompes funèbres prépare évidemment le corps, mais l'autre étape très importante, c'est l'accompagnement des familles. Les agents de pompes funèbres doivent être à l'écoute et les guider dans leurs choix. Pour Karl, ce métier s'est en quelque sorte imposé à lui. "Très jeune, j'ai malheureusement des personnes de ma famille qui m'ont quittés. Il y en a qui étaient très belles dans leur cercueil, et d'autres qui ne l'étaient pas. J'en garde un mauvais souvenir. Tout de suite je me suis dit, 'Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est le bien, le mal?'. J'étais tout jeune vous voyez, je ne savais pas trop ce que c'était. On m'a appris très vite que c'était la thanatopraxie, et je me suis lancé naturellement dedans, et depuis tout s'est toujours bien enchaîné", confie notre témoin.



Dans ce métier, la mort fait partie du quotidien, et permet finalement de se rappeler, jour après jour, l'importance de profiter de la vie.