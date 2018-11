Même si leur mouvement semble plus calme aujourd'hui, les gilets jaunes se disent déterminés. Certains sont en situation de grande précarité. Mais la plupart sont des travailleurs qui ont tout simplement des difficultés à finir le mois. C'est le cas de Kevin qui vit à Ory, dans le Hainaut. Ce transporteur routier gagne 1.700 euros net par mois.

Lorsqu’il ouvre sa fiche salariale, Kevin a cette impression désagréable de recevoir un salaire qui ne lui permet pas de vivre décemment. Après précompte et autres taxes, il lui reste 1.743,55 euros.

Pour une personne qui bosse parfois jusqu’à 12h par jour, ce n’est pas assez selon lui. "Je dois payer mon loyer, 600 euros, et ma voiture que je viens d’acheter d’occasion bien sûr. Là, il ne me reste déjà plus grand-chose. En payant ensuite le gaz, l’électricité, et le reste, je n’ai plus que 500 euros environ", détaille le transporteur routier.

Kevin est légèrement en-dessous du salaire moyen. Il fait partie de cette classe moyenne inférieure qui gagne en moyenne moins de 3.188 euros brut par mois. Son salaire est de 2.138 euros brut.

C’est un témoignage souvent entendu de la part des gilets jaunes, surtout dans les premières heures du mouvement.





"On fait des heures, on ne dort quasi pas et on stresse chaque jour"

Lorsqu’il remonte dans son camion pour prendre la route, Kevin aime préciser qu’il est courageux et fait déjà beaucoup de sacrifices. "Le week-end, il faut que j’annule des choses parce que, si je veux gagner ma vie, je suis obligé de travailler même le week-end. On nous dit travailler, travailler, travailler. On fait des heures, on ne dort quasi pas et on stresse chaque jour", souffle le gilet jaune.

Le jeune homme fait partie de ces quelques travailleurs pauvres comme on les appelle qui ont un salaire mais ne disposent pas d’un revenu suffisant pour vivre.

Après être sorti dans la rue, il est rentré au plus vite pour reprendre le boulot et surtout ne pas le perdre.