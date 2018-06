Klaxons, cris de joie… Quelle sera l'attitude de la police ce soir en cas de victoire des Diables Rouges?

En cas de victoire des Diables ce soir, les coups de klaxon devraient résonner dans les villes. Il y aura aussi quelques débordements de joie, mais attention, la police veille. Qu'est-ce qui sera permis et qu'est-ce qui sera interdit. Exemple à Liège avec Vincent Jamoulle et Julien Rawet pour le RTL info 13h.

Descendre en ville en criant ou en klaxonnant, cela ne pose pas de problème. En revanche, s'asseoir sur le rebord de la vitre de la voiture ou sur le capot, ça ne va plus.

"Monter sur les capots, monter sur les toits, avoir des installations sonores sur le capot, sur le toit ou à l'arrière, quand on ouvre le haillon du véhicule, tout ça c'est vraiment à éviter. La voiture, ce n'est pas un lieu festif. Donc garez-vous et descendez à pied en ville", rappelle Vincent Rodes, commissaire – cellule ordre publique à la ville de Liège.

Une victoire de son équipe nationale fétiche donne à certains le sentiment que pendant quelques heures, tout est permis. Au centre des grandes villes, il faut faire cohabiter les supporters en voiture, les automobilistes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, et les piétons, supporters ou pas





"Tout le monde n'aime pas le foot"

"Ne pas traverser devant les voitures, c'est important aussi, ne pas jouer au toréador avec les drapeaux et les véhicules. C'est important parce que certains automobilistes ne sont pas au fait de ce qui se passe lors de la Coupe du monde, et tout le monde n'aime pas le foot", ajoute le commissaire.

Et puis il y a aussi le son : aujourd'hui le match se termine tôt. Les coups de klaxon ne devraient pas s'éterniser mais les policiers veilleront pour protéger le sommeil de ceux qui travaillent le lendemain, et des enfants en période d'examens… Dresser un procès-verbal un jour de victoire des Diables, ce n'est pas exclu.





"Permettre à tout le monde de faire la fête"

"À Liège, on n'est jamais sévères, c'est festif et l'objectif est de permettre à tout le monde de faire la fête et de garantir que tout se passe bien. On verbalisera les comportements vraiment dangereux, et la mise en danger d'autrui, ça c'est certain", dit encore le commissaire.

La police rappelle au passage que la conduite d'un véhicule après avoir consommé de l'alcool, c'est également interdit.