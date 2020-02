L'absentéisme au travail EXPLOSE en Belgique: 13 jours par an en moyenne, avec "des pics en octobre et en février"

L’absentéisme pour cause de maladie a continué d’augmenter en 2019, en particulier en raison de la hausse continue des absences de longue durée (entre 1 mois et 1 an), selon des nouveaux chiffres en provenance d'un prestataire de services de ressources humaines.

L’absentéisme de courte durée (moins d’un mois) a peu évolué comparé à 2018, mais est soumis à la grippe saisonnière entre autres, avec des pics en février et octobre, qui sont traditionnellement deux mois record selon les chiffres des 5 dernières années. "Il y a les fêtes de fin d'année, l'accumulation de fatigue, des épidémies de grippes, rhumes et autre", explique François Lombard, consultant en ressources humaines chez SD Worx, dans le RTL info 13h.

+15% en 5 ans !

Le taux total d’absentéisme pour maladie en Belgique a atteint une moyenne annuelle de 13 jours par travailleur en 2019. Ces chiffres ne cessent d'augmenter: +15% en 5 ans, par exemple.

"Pas mal d'entreprises se concentrent sur la rentabilité aujourd'hui, parfois au détriment de l'humain et de la reconnaissance. Cela peut forcément avoir un impact sur des burn-outs ou des absences de longue durée".

Toutefois, près de quatre travailleurs sur dix du secteur privé n’ont pas été absents un seul jour. Une autre étude évoque le fait qu'une personne sur deux va travailler en étant malade, ce qui peut être négatif en cas de contamination d'autres collègues ou d'aggravation de la maladie par manque de repos/soins.