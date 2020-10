L'Absym plaide pour un revenu garanti pour les canditats spécialistes malades du Covid-19

(Belga) Plusieurs candidats spécialistes, ayant contracté le Covid-19 au cours de leur formation à l'hôpital, rapportent avoir subi une perte de revenus "du jour au lendemain". "Une telle injustice sociale doit impérativement être résolue", réagit lundi l'Absym.

L'association belges des syndicats médicaux déplore que les jeunes médecins, impliqués dans la lutte contre le coronavirus, doivent se passer de cette protection. "Le Covid-19 a été reconnu maladie professionnelle pour les salariés mais lorsque des candidats spécialistes en formation tombent malades et introduisent une demande de revenus de remplacement, ils tombent sur un os parce que le contrat qu'ils ont avec l'hôpital n'est pas considéré comme un contrat de salarié", détaille l'association. Cette dernière souhaiterait que, lors du règlement des avances que reçoivent les hôpitaux pour faire face à la crise Covid, une partie du budget soit consacré à garantir le revenu des candidats spécialistes en cas de maladie et ce, pendant toute la durée du plan d'urgence hospitalier. "L'injustice sociale envers eux a assez duré et doit être arrêtée d'urgence", lance-t-elle. Afin d'éviter "ce genre de situation dramatique", l'Absym s'est engagée à plusieurs reprises à convertir le statut des candidats spécialistes en un statut social décent qui consiste notamment à la constitution d'une réserve pour la pension et le droit à des allocations de chômage, rappelle l'association. (Belga)