L'accès aux communes du Coq et de Bredene contrôlé, la protection civile à Knokke

L'accès aux communes côtières de Bredene et du Coq est limité dimanche. Seuls les habitants, les personnes possédant une résidence secondaire et ceux qui doivent absolument s'y rendre sont toujours admis, indiquent dimanche les bourgmestres des deux localités, Steve Vandenberghe (sp.a) en Wilfried Vandaele (N-VA).

Les communes de Blankenberge et de Knokke-Heist ont décidé d'interdire les touristes d'un jour ce dimanche, à la suite d'une bagarre survenue samedi à Blankenberge. Après une réunion de crise, les communes de Bredene et du Coq ont décidé de fermer également leurs voies d'accès. Dès 14h00, les routes menant aux stations balnéaires du Coq, de Wenduine et de Bredene ont été fermées. "Il y avait encore de la place sur les plages, mais comme la marée monte entre 16h00 et 18h00, la plage devient plus petite et les gens se rapprochent. Nous voulons éviter des situations comme à Blankenberge, où des personnes ne veulent pas quitter la plage lorsqu'on leur demande", a déclaré le bourgmestre du Coq Wilfried Vandaele. Sur l'autoroute E34 en direction de Knokke, la protection civile a été sollicitée pour assurer la distribution d'eau, en raison des fortes chaleurs. Des files se sont en effet formées à hauteur des points de contrôle.