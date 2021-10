Obtenir une arme en Belgique: "On regarde la personnalité pour ne pas mettre une arme dans les mains de n'importe qui"

Traditionnellement, le 1er octobre marque l'ouverture de la chasse. L'occasion de s'interroger sur le port d'armes en Belgique. Qu'est ce qui est autorisé et comment obtenir un permis ?

Armes de poing pour se défendre, armes de guerre pour les collectionneurs, à destination du gibier ou encore du monde folklorique. En Belgique, toutes les armes sont théoriquement accessible sous certaines conditions.



"Il faut disposer d'un permis, qui est octroyé par le gouverneur de la province. Il y a une enquête qui est réalisée par les forces de police pour voir si la personne qui demande le permis aurait des antécédents judiciaires ou est connue des autorités policières" explique Etienne Gras, avocat pénaliste. "On observe la personnalité du demandeur pour ne pas mettre une arme dans les mains de n'importe qui."



En Belgique toujours, il y a plus de 670.000 armes recensés pour plus de 170.000 détenteurs. Que ça soit pour le côté sportif ou pour la défense, chaque demande d'autorisation doit être accompagnée d'une justification bien précise.



"Si, par exemple, vous êtes bijoutier et vous voulez disposer d'une arme car vous avez déjà subi trois agressions, vous pouvez demander un permis de port d'arme. On sait du coup, que ça n'est pas uniquement pour aller au stand de tir mais également pour pouvoir la détenir dans la bijouterie" explique Maître Gras. "Vous pouvez également avoir une arme de chasse, dans ce cas on est sur de l'arme sportive mais il faut évidemment un permis de chasse pour pouvoir l'utiliser."



Des tests théoriques et pratiques sont également demandés. Si tout est possible, ou presque, la procédure de permis de port d'armes est longue et difficile.