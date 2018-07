L'achat des fournitures scolaires, toute une stratégie pour certains parents

À un mois de la rentrée des classes, les fournitures scolaires sont déjà bien présentes dans les rayons des grandes surfaces et papeteries. Mais les parents ont-ils déjà dégainé la liste de matériel pour effectuer leurs achats à l'avance ?

La grande distribution est prête depuis deux semaines au moins : les rayons papeterie et cartables sont très bien fournis. Chaque année, on a l’impression que les fournitures scolaires apparaissent de plus en plus tôt dans les grandes surfaces. Un réassort est prévu durant le mois d’août et, comme d’habitude, un rush de dernière minute est attendu juste avant la rentrée des classes.

Pour certains, la recherche des prix les plus bas possibles pour le matériel scolaire a déjà débuté. Les promos s’accélèrent au mois d’août. Actuellement, certains font du repérage, tandis que d’autres achètent déjà pour éviter la cohue de la rentrée.





"On compare"

L'une de ces mamans, rencontrée par Bernard Lobet pour Bel RTL, est venue repérer, sans stress, les fournitures scolaires dont elle a besoin. Elle reviendra après évaluation du stock disponible à la maison.

"Je regarde déjà ce qu'il reste, ce que je peux réutiliser comme matériel et le reste, je rachète, explique-t-elle. Comme je suis enseignante, je connais un peu les prix donc je prends vraiment quand c'est une promo, une action, un prix rouge."

Une autre maman, tout aussi zen, n'a encore rien acheté comme matériel. "On compare une petit peu dans tous les magasins. Je vais regarder, voir ce qui se passe, les offres…", explique-t-elle.





"Les écoles imposent des marques"

Venir repérer, comparer, puis acheter permet à ces deux mamans de faire leurs achats sans stress. Il faut dire que leur tâche n'est pas forcément facilitée : certaines écoles se montrent de plus en plus exigeantes.

"Maintenant, les écoles imposent des marques, explique Nathalie Wagner, gérante du magasin Trafic d'Evere. Du coup, je trouve qu'on a beaucoup de choix, beaucoup de marques différentes et on ne travaille pas avec des quantités de dingue. On travaille surtout avec la diversité de l'offre."

Autre moyen de s'approvisionner : dans son fauteuil, par internet. Mais tous les parents n'adhèrent pas : "Je préfère voir dans le rayon", confirme enfin une maman.