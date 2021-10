L'acteur Gérard Lanvin remet le neuvième Gant D'or à Jack Mulowayi

(Belga) La neuvième édition de la Cérémonie des Gants d'Or (Golden Gloves Belgium) s'est déroulée samedi soir dans l'un des grands hôtels de l'avenue Louise à Bruxelles. L'acteur Gérard Lanvin, qui présentera un spectacle mis en scène par son fils Manu, également présent, le 22 avril 2022 au Cirque Royal, en était le parrain.

Un hommage appuyé diffusé sur cinq écrans géants a été rendu à l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul Belmondo, champion du monde du box-office avec 160 millions d'entrées payantes en France, ancien boxeur et grand amateur du noble art, décédé le 6 septembre. Le lauréat du Gant d'Or 2021, récompensant le meilleur boxeur du pays et désigné par un jury de journalistes professsionnels, est le poids lourd Jack Mulowayi (34 ans). L'Anversois d'origine congolaise a mis fin à l'invincibilité du Russe Apti Davtaev (20 victoires, dont 19 par k.o), auquel il a ravi le titreontinental WBC Asiatique par k.o technique au 8e round, le 8 août à Grozny. Il succède à Francesco Patera, qui vient de s'illustrer à Milan en décrochant la ceinture intercontinentale WBO des poids légers (entre 58,967 et 61,237 kg). La lauréate du Gant d'Or féminin est Oshin Derieuw, 34 ans, invaincue en 14 combats, devenue championne d'Europe EBU des welters (entre 63,503 kg et 66,678 kg) en battant aux points la Suissesse Olivia Belkacem-Boudouma, le 28 août à Fribourg, en Suisse. Elle succède à Delfine Persoon, championne Intercontinentale IBO des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg), qui fera sa rentrée à Izegem le 1er novembre Trois autres Gants ont été attribués. Le "Gant de bronze" du meilleur espoir chez les professionnels est revenu à Nabil Messaoudi, champion de Begique des super-welters et candidat au titre WBO World U24 chez les hommes., et à Calliope Slagmulder, à l'affiche d'un championnat de la Ligue Francophone le 30 octobre à Herstal, chez les dames. Le "Gant d'argent" désignant le meilleur combat féminin de l'année 2021a récompensé le championnat du monde WBC-WBA-IBF-WBO Delfine Persoon - Katie Taylor du 22 août... 2020 à Brentwood, en Angleterre. Le meilleur combat masculin est le championnat de la Ligue Francophone des welters Quentin Gomes - Pierino Paglierini du 12 juin à Visé. Et enfin le "Gant d'Honneur" rendant hommage à une personnalité qui a mis en lumière le noble art a couronné Freddy De Kerpel, valeureux challenger du champion d'Europe des mi-lourds italien Domenico Adinolfi, en 1975 à Wieze. Les amateurs qui viennent seulement de remonter sur le ring ont été les grandes victimes de la pandémie de Covid-19. La Royale Fédération Belge de Boxe (RFBB) a néanmoins tenu à récompenser le meilleur boxeur (Victor Schelstraete) et la meilleure boxeuse (Delfine Persoon), en désignant simplement celui et celle ayant remporté le plus de combats dans l'année. (Belga)