L'action des syndicats perturbe la collecte des déchets en Wallonie et à Bruxelles: la situation province par province

Les collectes de déchets sont perturbées à des degrés divers en Wallonie et à Bruxelles. Plusieurs secteurs sont touchés ce vendredi par des mouvements de grève et des actions syndicales contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral et les problèmes de pouvoir d'achat.





La situation à Bruxelles



A Bruxelles, "les collectes sont en grande partie assurées, mais tôt ce matin un piquet de grève a empêché l'accès des camions au centre de valorisation énergétique", indique le porte-parole de Bruxelles Propreté, Etienne Cornesse. Le piquet a été levé vers 10h00. "Les équipes sont à présent en mesure de continuer leurs tournées des sacs blancs et jaunes", ajoute-t-il. "Des rattrapages seront organisés progressivement dès cet après-midi, en fonction de nos capacités opérationnelles". Les collectes des sacs verts et orange ne devraient pas être perturbées. Tous les parcs à conteneurs (Recyparcs) sont par ailleurs ouverts.





"Action de blocage à Bruxelles-Propreté à l'incinérateur de Neder-Over-Heembeek", nous envoie un témoin via notre bouton orange Alertez-nous:













Du côté de Liège



La région liégeoise connaît un problème similaire, "le service de collecte est assuré normalement, mais le centre de traitement des déchets est fermé, les camions ne pourront donc pas décharger leur contenu", affirme le porte-parole d'Intradel, Jean-Jacques De Paoli. Les prochaines collectes seront reportées aux dates suivantes.







Dans le Hainaut



Dans la région du Centre, "95% de la collecte en porte-à-porte est assurée. Seule une camionnette chargée de récolter les déchets dans les petites rues et impasses des communes d'Hensies, Boussu et Honnelles n'a pas pris le service. Un rattrapage est prévu samedi", détaille-t-on chez Hygea.



A Charleroi, les agents de l'intercommunale Tibi mèneront une "opération escargot" vers 11h00 dans le centre-ville. Les collectes qui ne seront pas terminées seront annulées ou reportées. Seuls quatre Recyparcs sont par ailleurs ouverts au public. Il s'agit de Charleroi I (Couillet 1), Charleroi II (Ransart), Charleroi III (Couillet 2) et Montigny-le-Tilleul.





Namur et le Brabant wallon



A Namur, la collecte de déchets est assurée normalement. En revanche, 16 Recyparcs sur 33 sont fermés. Dans le Brabant wallon, la plupart des Recyparcs sont fermés. D'après l'intercommunale inBW, certaines collectes de déchets en porte-à-porte seront postposées.